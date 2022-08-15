Рассаду для астр обычно выращивают в марте – именно тогда, когда Киев страдал от обстрелов, а в теплицах ботанического сада температура была почти как на улице.

В Национальном Ботаническом саду имени Н. Н. Гришко НАН Украины в Киеве в середине августа массово зацвели астры.

Об этом сообщили работники ботсада на официальной странице в Facebook.

Как отметили в ботническом саду, в этом году коллекцию удалось вырастить лишь чудом.

"Чтобы получить эту августовскую феерию, которую мы ожидаем каждый год, и которая является незаменимым сезонным акцентом наших коллекций, нужно было в марте вырастить рассаду. В этом году это было почти невозможно, Киев страдал от обстрелов, а в теплицах ботанического сада температура была почти как на улице. Только профессионализм и смелость куратора коллекции Анны Горай позволяет нам видеть эту красоту", – сообщили работники ботсада.

Отмечается, что всего в коллекции поддерживается 164 сорта астр мировой и украинской селекции, более 15 сортов – это сорта, созданные в самом ботсаду. Увидеть их можно на участке "Времена года".

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