В Национальном Ботаническом саду имени Н. Н. Гришко НАН Украины в Киеве в середине августа массово зацвели астры.
Об этом сообщили работники ботсада на официальной странице в Facebook.
Как отметили в ботническом саду, в этом году коллекцию удалось вырастить лишь чудом.
"Чтобы получить эту августовскую феерию, которую мы ожидаем каждый год, и которая является незаменимым сезонным акцентом наших коллекций, нужно было в марте вырастить рассаду. В этом году это было почти невозможно, Киев страдал от обстрелов, а в теплицах ботанического сада температура была почти как на улице. Только профессионализм и смелость куратора коллекции Анны Горай позволяет нам видеть эту красоту", – сообщили работники ботсада.
Отмечается, что всего в коллекции поддерживается 164 сорта астр мировой и украинской селекции, более 15 сортов – это сорта, созданные в самом ботсаду. Увидеть их можно на участке "Времена года".
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