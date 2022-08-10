Разрушения в зеленый и уютный пригород Киева принес с собой "русский мир".

Прошло более четырех месяцев со дня освобождения пригорода Киева Ирпеня от российских оккупантов. Жители городка постепенно стараются возвращаться к прежней, довоенной жизни.

Фотокорреспондент УНИАН побывал в Ирпене и поделился снимками города, пострадавшего от российской агрессии.

На фото можно увидеть, как пострадали некоторые многоэтажки в результате атак РФ. Некоторые из них более непригодны для жизни. Кое-кто из жильцов полуразрушенного или частично поврежденного жилья уже взялся проводить ремонтные работы.

Также на фотографиях - разрушенный захватчиками Дом культуры, в котором раньше раздавался смех. На фото - и тренировки детей на полуразрушенном в результате обстрелов российских оккупантов стадионе, и ребята в скейт-парке Ирпеня.

Поражает и кладбище уничтоженных российскими оголтелыми оккупантами автомобилей в Ирпене. Во время оккупации многие местные жители насмеливались выезжать оттуда, для некоторых эта дорога становилась последней - путинские военные обстреливали авто, их не останавливали ни вывешены белые вещи (как сигнал о том, что в машине - мирные жители), ни надпись "Дети".

Как сообщал УНИАН, город Ирпень Киевской области, который одним из первых принял на себя удар армии РФ после полномасштабного военного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года, был освобожден из-под российской оккупации 28 марта 2022 года.

Напомним, утром 24 февраля российские войска вторглись на территорию Украины.

Враг сначала сбрасывал бомбы на военные объекты, а затем атаковал и мирные города, в частности, Киев и населенные пункты, которые расположены рядом. Под столицей - в Ирпене, в Гостомеле, на Житомирской трассе и в Буче шли бои.

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