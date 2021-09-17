Очевидцу удалось заснять 6 ударов молнии за ночь в одно и то же место.

В крупнейшем городе Канады - Торонто - молния 6 раз за ночь ударила в телебашню.

Об этом сообщает Yahoo.

Как сообщается, молния 6 раз ударила в телебашню CN в Торонто. Момент попал на видео благодаря местной жительнице Дилшад Берман, которая снимала грозу со своего балкона.

Как сообщал Погода УНИАН, в конце августа в Китае молния ударила в один и тот же столб 12 раз.

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Тогда местный житель снимал шторм над городом Циндао в провинции Шаньдун. Мужчина направил свой телефон на надвигающийся шторм, и в этот момент молнии поразили фонарный столб. Множественные удары произошли менее чем за десять секунд.

Напомним, в начале августа свадьбу в Бангладеш расстреляли молнии.

В тот момент группа людей, в том числе жених, выходили из лодки и направлялись к дому невесты. Они хотели укрыться от грозы, но в них попало несколько молний. В результате 17 человек погибли, а 14, в том числе молодой жених, пострадали.

В последнее время и в Украине все чаще случаются молнии. Синоптики объясняют, что ничего аномального в этом нет. Сезон молний в Украине начинается в конце апреля и продолжается до сентября. С приходом холодов мигать перестает. Поэтому в ближайшее время молнии должны прекратиться.

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Автор: Екатерина Лиманская