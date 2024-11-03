Отмечается, что полезные жиры незаменимы для здоровья человека.

Утверждение о том, что все жиры вредны, ошибочно. Некоторые жиры не только полезны, но и могут даже снизить риск некоторых заболеваний.

Издание Huff Post выяснило, какие жиры могут быть полезны для здоровья, от каких жиров лучше воздержаться и какая дневная норма.

Как жир оказывает влияние на организм

"О жирах часто говорят плохо, но они не так вредны для нас, как некоторые считают", - говорит Лорен Манакер, дипломированный диетолог. "Определенные жиры играют важную роль в различных функциях организма, таких как накопление энергии, гормональная функция и усвоение жирорастворимых витаминов, таких как A, D, E и K".

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Она объясняет, что главное здесь - сосредоточиться на употреблении правильных типов жиров, а не избегать всех жиров.

"Употребление в пищу полезных жиров, содержащихся в авокадо, орехах, семечках и жирной холодноводной рыбе, может поддержать здоровье сердца и помочь уменьшить хроническое воспаление", - говорит Манакер.

Что относится к здоровым жирам

Мэдди Паскуариелло, дипломированный диетолог, объяснила, что многие люди ассоциируют употребление жиров с набором веса или боятся есть жиры, опасаясь, что они съедят слишком много калорий.

"Диета с достаточным количеством источников полезных жиров, включая мононенасыщенные и полиненасыщенные жиры, может помочь снизить уровень холестерина ЛПНП, который также известен как "плохой холестерин", обеспечить нас энергией, чтобы чувствовали себя сытыми, и помочь организму усвоить жирорастворимые витамины", - говорит Паскуариелло.

Говоря о полезных ненасыщенных жирах, Паскуариелло отметила, что к ним относятся омега-3 и омега-6 жирные кислоты.

"Жиры омега-3 помогают регулировать воспалительные реакции, а их высокое потребление связано с более низким риском сердечных заболеваний, слабоумия, болезни Альцгеймера, а также других хронических заболеваний", - сказала диетолог.

Омега-6 содержатся во многих видах продуктов, включая орехи и семечки, растительные масла, яйца, семена конопли и многое другое. С омега-3 немного сложнее, ее можно найти в таких продуктах, как жирная рыба, семена чиа, семена конопли и льна, а также в таких добавках, как рыбий жир.

Какая норма жиров в день

"Хотя не существует строгой нормы потребления ненасыщенных жиров или общего количества калорий, имейте в виду, что большинство людей и так потребляют достаточно или более чем достаточно жиров", - говорит Паскуариелло. "Учитывая это, общая цель состоит в том, чтобы не получать более 35% от общего количества ежедневных калорий из источников полезных жиров, таких как полиненасыщенные или мононенасыщенные жиры".

По ее словам, для большинства людей лучше придерживаться этого показателя на уровне 20% или около того, но это очень индивидуально и зависит от состояния здоровья и целей человека.

"Рекомендуется, чтобы около 20-35% ваших ежедневных калорий поступало из жиров, причем приоритет отдается здоровым жирам, - говорит Эшли Китченс, дипломированного диетолога,

Для взрослого человека, потребляющего 2000 калорий в день, это может составлять от 44 до 78 граммов общего количества жиров.

По ее словам, "полезно поддерживать относительно низкое потребление жиров, чтобы освободить место для других источников калорий в рационе, таких как сложные углеводы, богатые клетчаткой продукты и белки".

Диетические рекомендации для американцев требуют ограничить потребление насыщенных жиров до 10% калорий в день и заменить насыщенные жиры ненасыщенными. Часть исследований последних лет показывают, что некоторые насыщенные жиры, возможно, не так плохо влияют на организм, как считалось ранее.

Ранее УНИАН писал, что ученые назвали самые полезные углеводы.

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