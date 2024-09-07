Несмотря на преимущества, масло часто получает плохую репутацию из-за будто бы высокого содержания жиров и калорий.

Хотя масло является обычной частью ежедневного рациона каждого человека, есть много мифов о нем: от предположения, что оно переполнено вредными жирами, до того, что оно считается причиной набора веса.

Несмотря на преимущества, масло часто получает плохую репутацию из-за будто бы высокого содержания жиров и калорий. Это один из самых распространенных мифов, жертвами которого люди становятся очень легко, пишет Healthshots.

9 мифов о масле

Миф 1: Все жиры в маслах вредны

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Факт: Один из самых распространенных мифов заключается в том, что все жиры в маслах вредны. Правда в том, что масла содержат разные типы жиров: насыщенные, ненасыщенные (мононенасыщенные и полиненасыщенные) и трансжиры. "В то время как трансжиры и чрезмерное количество насыщенных жиров могут увеличить риск сердечных заболеваний, ненасыщенные жиры, содержащиеся в таких маслах, как оливковое, рапсовое и авокадовое, полезны", - объяснила диетолог и тренер по целостному оздоровлению Эшанка Вахи. Эти жиры могут помочь снизить уровень плохого холестерина, снижая риск сердечных заболеваний.

Миф 2: Кокосовое масло - самое полезное масло

Факт: Кокосовое масло было провозглашено суперпродуктом и считается одним из самых полезных. Оно обладает антимикробными свойствами, из-за которых вы можете подумать, что оно может быть полезным в кулинарии. Однако кокосовое масло на 100% состоит из жира, 80–90% из которого - это насыщенные жиры, по сравнению с 14% в оливковом масле. А потребление большого количества насыщенных жиров может увеличить риск сердечных заболеваний. Вахи отметила: "Хотя кокосовое масло можно употреблять в умеренных количествах, оно не должно быть основным маслом для готовки".

Миф 3: Приготовление пищи на оливковом масле уничтожает его полезные свойства

Факт: Оливковое масло, особенно первого отжима, богато антиоксидантами и полезными жирами, но некоторые люди считают, что приготовление пищи на нем уничтожает его полезные свойства. Хотя верно, что нагревание может убить некоторые антиоксиданты, оливковое масло остается стабильным при средне-высоких температурах и сохраняет большую часть пищевой ценности. Исследование, опубликованное в журнале Antioxidants, показало, что оливковое масло первого отжима сохраняет высокий процент антиоксидантов и полезных соединений даже после нагревания. Так что смело обжаривайте овощи в оливковом масле.

Миф 4: Растительные масла всегда полезны

Факт: Термин "растительное масло" изначально звучит как полезный, но часто это обманчивое название. Растительные масла относятся к смеси различных масел, таких как соевое, кукурузное и пальмовое, которые часто подвергаются высокой обработке и могут содержать большое количество жирных кислот омега-6. Хотя жирные кислоты омега-6 необходимы, избыток этого масла может привести к воспалению и хроническим заболеваниям, показывает исследование. Рекомендуется сбалансировать потребление омега-6 с жирными кислотами омега-3 из таких источников, как рыба и семена льна.

Миф 5: Масла с маркировкой "легкие" более полезны

Факт: Метка "легкие" на маслах не относится к более низкому содержанию жира или калорий, а скорее к вкусу или цвету масла. Например, легкое оливковое масло — это просто более рафинированная версия с более легким вкусом и не меньшим количеством калорий. Все кулинарные масла, независимо от их цвета или вкуса, содержат примерно те же 14 граммов общего жира и около 120 калорий на столовую ложку. Ключ к выбору самого полезного масла - не поддаваться влиянию маркетинга, а понимать его питательную ценность и то, как оно вписывается в рацион.

Миф 6: Вам следует полностью избегать масел, чтобы похудеть

Факт: "Масла калорийны, но это не значит, что их нужно исключить из диеты для снижения веса", - отметила Вахи. Полезные жиры имеют решающее значение для усвоения питательных веществ, гормонального баланса и сытости. Согласно исследованию, опубликованному в Международном журнале молекулярных наук, средиземноморская диета, богатая полезными жирами из оливкового масла, оказалась более эффективной для снижения веса и здоровья сердца, чем диета с низким содержанием жиров. Ключевым моментом является умеренность и выбор правильных типов масел.

Миф 7: Масла из отдельных семян обеспечивают полноценное питание

Факт: Ни одно масло из отдельных семян не может обеспечить организм всеми необходимыми жирными кислотами, витаминами и питательными веществами. Например, подсолнечное масло богато витамином Е, но в нем отсутствуют жирные кислоты омега-3, которые жизненно важны для здоровья сердца и мозга. Более того, льняное масло богато омега-3, а масло авокадо является хорошим источником мононенасыщенных жиров. "Чтобы получить сбалансированное потребление питательных веществ, лучше использовать различные масла при приготовлении пищи", - сказала Вахи.

Миф 8: Вы можете повторно использовать масло для жарки после жарки во фритюре

Факт: Повторное использование масла для жарки - распространенная практика, но это небезопасно. Каждый раз, когда масло нагревается, оно распадается и выделяет вредные соединения, такие как альдегиды, которые связаны с раком и другими проблемами со здоровьем. Кроме того, повторно используемое масло может стать прогорклым, потеряв пищевую ценность и потенциально увеличивая риск воспаления. Лучше всего использовать свежее масло для жарки и избегать его повторного использования, чтобы сохранить пользу для здоровья.

Миф 9: Полоскание маслом может заменить чистку зубов и использование зубной нити

Факт: Полоскание рта маслом, древняя практика, способствующая гигиене полости рта. Хотя полоскание рта кокосовым или кунжутным маслом может уменьшить количество бактерий, оно не удаляет зубной налет и не предотвращает кариес, как это делают чистка зубов и использование зубной нити.

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