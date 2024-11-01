Отмечается, что углеводы с высоким содержанием клетчатки лучше всего помогают при гипертонии.

В наши дни углеводы являются "врагом", а некоторые "эксперты" пропагандируют продукты с высоким содержанием жиров. Если у вас высокое кровяное давление, то не обязательно жертвовать углеводами.

Издание Health Digest пишет, что в исследовании, опубликованном в 2021 году в журнале Hypertension, указано, что лучше всего ограничить количество углеводов до 50-55 % от ежедневной калорийности, при этом необходимо убедиться, что эти углеводы "здоровые", а не рафинированные.

Согласно обзору, опубликованному в 2019 году в журнале Current Nutrition Reports, вероятность развития высокого кровяного давления выше, если вы не едите достаточно высококачественных углеводов или едите слишком много рафинированных или обработанных углеводов с высоким содержанием сахара. Фрукты, овощи и цельное зерно могут временно снизить давление и уменьшить риск развития гипертонии, но продукты и напитки с добавлением сахара связаны с повышенным риском высокого кровяного давления.

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Качественные углеводы обычно содержат больше клетчатки и мало сахара. Клетчатка помогает поддерживать здоровые кишечные бактерии, которые вырабатывают короткоцепочечные жирные кислоты, способствующие снижению артериального давления. Высококачественные углеводы также находятся ниже по гликемическому индексу.

"В настоящее время существует гипотеза, что продукты с низким гликемическим индексом снижают уровень сахара в крови, тем самым уменьшая уровень инсулина и лептина, что приводит к снижению артериального давления", - рассказала диетолог Энджел Лук.

Какой продукт сбивает давление

Углеводы с высоким содержанием клетчатки лучше всего помогают при высоком кровяном давлении.

В обзоре, опубликованном в журнале Hypertension в 2024 году, рекомендуется потреблять не менее 28 граммов клетчатки в день для женщин и 38 граммов в день для мужчин.

Высококачественные цельные злаки, такие как овес и ячмень, являются хорошими источниками клетчатки и содержат менее грамма сахара. Кроме того, калий помогает расслабить кровеносные сосуды и снизить кровяное давление. Еще один высококачественный класс углеводов - фасоль.

Помимо того, что углеводы должны быть качественными, вы также должны следить за потреблением натрия.

Ранее УНИАН писал, что диетолог названа привычку №1, от которой нужно отказаться при высоком давлении.

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