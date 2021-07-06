Сначала мальчик собирался отложить деньги на колледж, но потом решил их выгодно вложить в покупку скота.

10-летний школьник Уильям Вудс из графства Каван в Ирландии выиграл тысячу евро в рождественском розыгрыше местного кредитного союза и купил на все деньги телят.

Об этом сообщает ирландский телеканал RTE

Сначала мальчик собирался отложить деньги на колледж, но потом решил их выгодно вложить в покупку скота. Он собирается их выращивать, чтобы потом выгодно продать и купить стадо еще больше.

«Я горжусь тем, что купил их… Люблю проверять их, видеть, что они едят траву и здоровы», - поделился школьник.

Он признался, что работа с животными оказалась труднее, чем он ожидал, но мальчик доволен ею.

«Это действительно весело», - заверил мальчик.

По словам юного бизнесмена, в условиях коронавируса ему не хватало друзей, а теперь его друзья - телята.

«Я буду смеяться с ними в поле, они забавные», - отметил мальчик.

Мама мальчика уверена, что сын пошел в своего отца-фермера.

«У него всегда была эта предпринимательская жилка. Это хорошее, здоровое времяпрепровождение для него. Оно также научит его ценить деньги», - добавила она.

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Автор: Денис Прядко