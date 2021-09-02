Активисты называют происходящее беспрецедентным.

С конца августа в Нидерландах выбросило на берег туши десятков морских свиней, однако причина такого феномена непонятна.

Морские свиньи относятся к семейству морских млекопитающих парвотряда зубатых китов и похожи на дельфинов. В конце лета местные власти и активисты стали получать сообщения о трупах этих животных, выброшенных на побережье Фризских островов.

"Почти все зарегистрированные животные - взрослые морские свиньи, чьи тела уже были в состоянии разложения. ... Количество морских свиней, выброшенных на берег, исчисляется десятками. ... Такое множество выброшенных на берег морских свиней за такой короткий период времени кажется беспрецедентным", - сообщали 29 августа активисты SOS Dolphin - фонда, занимающегося спасением морских млекопитающих в Нидерландах.

Пока неизвестно, что стало причиной гибели морских свиней. Предполагается, что какую-то роль могла сыграть деятельность людей в Ваттовом море. В частности, неподалеку строится ветряная электростанция, а военно-морские силы проводили там международные учения.

Читайте такжеПривязывают камень - и на дно: в Черном море нашли "кладбище" утопленных дельфинов (видео)"Такая деятельность может отрицательно сказаться на жизнях морских свиней", - отмечали активисты.

К 1 сентября стало известно уже примерно о сотне выброшенных на берег туш этих животных, пишет Phys.org. Хотя трупы морских свиней и раньше находили на пляжах Нидерландов, такое количество вызывает у активистов тревогу. Изучив повреждения на телах, они предположили, что все животные, вероятно, погибли где-то в одном месте.

Около двух десятков найденных морских свиней уже отправили на ветеринарный факультет Утрехтского университета для исследования.

"Настоящая причина массового выброса на берег остается загадкой", - сказал морской биолог Лоннеке Эйсселдейк, проводивший первоначальное вскрытие.

По словам директора SOS Dolphin Аннемари ван ден Берг, ежегодно на голландских пляжах находят от 200 до 900 мертвых морских свиней.

"Однако мы думаем, что в Ваттовом море происходит что-то странное. Почему это случилось - все еще слишком много предположений", - сказала эксперт.

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Автор: Катерина Комолова