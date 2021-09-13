Инцидент произошел на столичном ВДНХ.

В Киеве водитель Alfa Romeo, нарушая установленные правила, припарковался на газоне, но впоследствии не смог оттуда выехать.

Об этом пишет dtp.kiev.ua, публикуя фотографии с места инцидента, происшедшего на ВДНХ возле нового "Урбан-парка", который в субботу посетил президент Владимир Зеленский.

Для помощи водителю на место инцидента приехал эвакуатор.

"Отметим, из-за увеличения количества травяных насаждений уменьшается пространство для езды автомобилями, что ограничивает права и свободы самых свободных в галактике граждан. "Его дорога его машина", - иронически комментирует происшедшее автор публикации.

Как сообщал ранее УНИАН, в Киеве водитель Lexus нарушила ПДД и сбежала от полиции: инцидент сняла на видео ее подруга. В итоге нарушительницу задержали с погоней и составили на нее административный протокол.

До этого в столице водитель BMW решил не дожидаться очереди в пробке, пересек двойную сплошную и продолжил движение по встречной полосе. Его "примеру" последовал второй водитель, совершив аналогичное нарушение ПДД.

Автор: Виолетта Орлова