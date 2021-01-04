Как предполагают СМИ, это намек на политику действующего бразильского президента Жаира Болсонару, который не раз высказывался против художников и национальных меньшинств.

Бразильская художница Джулиана Нотари представила свою новую художественную инсталляцию под названием "Дива" в художественном парке в штате Пернамбуку — это 33-метровая скульптура в форме вагины.

Как пишет The Guardian, в своем посте у Facebook Нотари пояснила, что, по замыслу, «Дева» «ставит под сомнение отношения между природой и культурой в нашем фалоцентрическом и антропоцентрическом западном обществе».

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По мнению Нотари, "сегодня эти вопросы стали как никогда насущными".

Как предполагает издание, это намек на политику действующего бразильского президента Жаира Болсонару, который не раз высказывался против художников и национальных меньшинств.

На создание "Дивы" в Нотари ушло 11 месяцев, а над скульптурой в целом работали более 20 человек. Готовая инсталляция получилась длиной в 33 метра, шириной в 16 метров и шесть метров в глубину.

Пост Нотари критически прокомментировали тысячи людей, по крайней мере часть из которых выдаются сторонниками Болсонару, отмечает The Guardian. Большинство пользовались бранью. Среди таких - политический советник Болсонару Олаво де Карвальо.

Впрочем, были и более положительные отзывы, авторы которых отмечали, что «Дева» дает пищу для размышления. А режиссер из Пернамбука Клебер Мендонча Фильйо отметил, что "реакция на работу является отражением общества".

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Автор: УНИАН