Дельфин заплыл на мель и плавал в непосредственной близости к людям.

В Николаевской области на Кинбурнской косе дельфин устроил самое настоящее шоу для отдыхающих на пляже.

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

Туристы сняли его развлечения на видео и поделились им в социальных сетях. На отснятом ролике видно, что дельфин заплыл на мель и плавал в непосредственной близости к людям.

Впоследствии стало понятно, что дельфин просто увлекся охотой за рыбой: поэтому животное и не заметило, как подлыло к самому берегу и людям. После того, как дельфин таки поймал свою добычу, он сразу скрылся обратно в глубокое море.

Как сообщал УНИАН, недавно возле Железного Порта в Херсонской области очевидцы сняли шоу дельфинов. Отдыхающие говорят, увидеть игривых животных на черноморском побережье обычно можно утром.

Компания дельфинов приплывает прямо к самому берегу, на мель, где купаются люди: плавают рядом и прыгают, показывая свои черные спины.

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Автор: Олег Давыгора