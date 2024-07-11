Она называется IntenSati.

Нейробиолог Венди Судзуки рассказала об уникальной тренировке, которая поможет сохранить мозг здоровым, пишет CNBC Make It.

Отмечается, что для поддержания здоровья мозга следует как можно чаще заниматься физической активностью.

"Физическая активность очень полезна для нашего мозга", - заявила Судзуки. Видео дня

По ее словам, даже 10-минутная прогулка за день может творить чудеса с вашим настроением и такие стратегические виды спорта, как футбол и баскетбол, задействуют вашу префронтальную кору больше, чем другие упражнения.

Однако, еженедельная тренировка Сузуки сильно отличается от тренировок большинства других. Она называется IntenSati и предполагает упражнения с произнесением аффирмаций вслух.

"Эта тренировка сочетает в себе высокоэнергетические кардио-упражнения с эмоциональными мантрами, которые сделают вас воодушевленными, сплоченными и сильными", - объясняют создатели указанной техники.

Доктор Сузуки также считает, что произнесение вслух позитивных утверждений может сильно повлиять на общее настроение и взгляд на жизнь.

Напомним, ранее УНИАН была названа трава №1 для улучшения здоровья мозга.

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