Ежедневное употребление этих напитков может способствовать ухудшению когнитивных функций.

Поддержание здоровья мозга имеет решающее значение для сохранения памяти, когнитивных функций и общего психического благополучия. И один из важнейших факторов, который следует учитывать, когда речь заходит о здоровье вашего мозга, - это ваша диета. Портал She Finds назвал три опасных напитка, которые негативно влияют на мозг и вы их употребляете почти каждый день.

1. Красное вино

Нейробиолог и эксперт по профилактике болезни Альцгеймера доктор Роберт Лав рассказал, хоть красное вино хвалят за его пользу для здоровья сердца благодаря содержанию антиоксидантов, однако его влияние на мозг менее благоприятное.

"Красное вино имеет приятный вкус и ощущения, и было проведено исследование, которое показало, что оно полезно для здоровья сердца. Но исследования мозга достаточно четко утверждают: вино и алкоголь в целом вредят кишечным бактериям, печени и увеличивают воспаление", - пояснил он.

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По его словам, употребление алкоголя может нарушить здоровье кишечника, которое тесно связано с функцией мозга, и привести к воспалению во всём теле. Более того, это ухудшает сон и память, два важных фактора для поддержания когнитивного здоровья.

Доктор Лав советует умеренность тем, кто решает употреблять алкоголь, в частности, сократить количество вина, которое вы пьете, до одного-двух вечеров в неделю и не более одного-двух бокалов на ночь.

2. Спортивные напитки

Еще один распространенный напиток, который употребляют много людей - спортивные напитки. Однако доктор Лав подчеркивает скрытую опасность, которую несут в себе эти напитки.

"Спортивные напитки содержат либо много сахара, либо много искусственного сахара, и оба они могут нанести вред вашему мозгу. Высокое потребление сахара связано с рядом проблем со здоровьем, включая ожирение и диабет 2 типа, что, в свою очередь, может повлиять на здоровье мозга. Хотя искусственные подсластители не содержат калорий, они негативно влияют на когнитивные функции и здоровье кишечника", - подчеркнул нейробиолог.

Вместо спортивных напитков доктор Лав рекомендует искать альтернативы, которые обеспечивают электролиты без вредных добавок. Вода и кокосовая вода являются отличным выбором, который может поддерживать вас здоровым без недостатков высокого содержания сахара или искусственных ингредиентов.

3. Кофе

Третий напиток, от которого предостерегает доктор Лав, может быть неожиданным, особенно учитывая его широкое потребление - это обычный кофе.

"Это удивит большинство людей, потому что кажется, что кофе здоровый. Однако речь идет об обычном неорганическом кофе, употребление которого следует ограничить. Органический кофе замечательный для вашего мозга", - объясняет он.

Доктор Лав добавил, что кофе является одной из культур, которые чаще всего опрыскивают пестицидами в Соединенных Штатах, и эти химикаты могут быть нейротоксичными.

"Пестициды могут повредить ваши нейроны, клетки вашего мозга, которые передают важную информацию по всему телу. Чтобы минимизировать влияние этих вредных химикатов, стоит выбирать органический кофе", - предлагает он, отметив, что органический кофе не содержит нейротоксичных пестицидов и сохраняет больше антиоксидантов, которые полезны для здоровья мозга.

Как писал УНИАН, неврологи назвали траву №1 для улучшения здоровья мозга. Она способна улучшить когнитивные функции и память, а также улучшить здоровье мозга.

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