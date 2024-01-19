Ученые частично подтвердили, что у обладателей зеленых глаз есть уникальная терпимость к боли.

Одна из самых интересных вещей в людях - это цвет их глаз. Эта особенность определяется на генетическом уровне. Если у вас зеленые глаза, то вам точно будет интересно, в чем их уникальность.

По данным Medical News Today, зеленый - самый редкий оттенок глаз в мире. Только 2% населения мира имеют такие глаза. Однако оказалось, что зеленые глаза также могут быть большим преимуществом, когда дело касается вашего здоровья.

Согласно исследованию 2014 года, опубликованному в журнале The Journal of Pain, люди с зелеными глазами могут лучше переносить боль. В исследовании приняли участие пятьдесят восемь здоровых беременных женщин из Женской больницы маги Медицинского центра Университета Питтсбурга. Их чувствительность к белю оценивали до и после родов. 24 женщины имели карие глаза, а 34 - зеленые или голубые.

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Исследователи обнаружили, что испытуемые с более светлыми оттенками - синим и зеленым - испытывали значительно меньший дискомфорт до и после родов по сравнению с темноглазыми.

Исследование 2017 года, опубликованное в журнале Somatosensory and Motor Research, также была обнаружена связь между темными волосами и глазами и большей чувствительностью к боли. В этом исследовании приняли участие 60 здоровых людей. Их разделили на группы по 15 человек по цвету глаз и волос и полу, а затем определили пороги боли и качество ощущений. Те, у кого темная пигментация, оказались наиболее чувствительными к тесту.

Однако неясно, насколько сильна связь между зелеными глазами и терпимостью к боли. Исследование 2014 года было пилотным исследованием, в котором участвовало лишь небольшое количество женщин, и необходимы дополнительные исследования, чтобы подтвердить, что это может означать.

Исследование 2018 года, опубликованное в Journal of Endodontics, который изучал цвет глаз и боль от зубной инъекции, не обнаружил существенной корреляции между зелеными глазами и высокой терпимостью к боли.

Риски зеленых глаз

Что касается состояния здоровья людей с зелеными глазами, офтальмологи утверждают, что глаза более светлого оттенка более чувствительны к свету. Наука довольно проста: больше меланина означает большую защиту от ультрафиолетовых лучей солнца, а меньше означает меньшую защиту, как в случае с зелеными и голубыми глазами. Отсутствие пигмента также может сделать эти глаза потенциально более чувствительными к свету.

В соответствии с исследование В 2020 году, опубликованном в Международном журнале молекулярных наук, люди с меньшим количеством меланина в глазах также могут быть более подвержены определенным видам рака, таким как увеальная меланома .

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