Один из правоохранителей поставил мусорку на заднее сиденье, а второй никак не отреагировал на выходку напарника.

В Донецкой области сотрудники Управления полиции охраны украли мусорку с мойки.

Видео инцидента опубликовал Telegram-канал "СТО Харьков".

На записи видно, как двое правоохранителей протирают тряпкой служебный автомобиль после мойки. Затем один из них берет рядом стоящую мусорку и ставит ее на заднее пассажирское сиденье. При этом второй полицейский никак не реагирует на выходку напарника.

"Пацаны к успеху шли. Не получилось, не фартануло! В Константиновка (Донецкая области) мусора на мойке самообслуживания украли мусорку, мусорку Карл…" - говорится в подписи к видео.

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Напомним, на местных выборах осенью 2020 года в Запорожской области полицейские разоблачили 17-летнего местного жителя, который похитил с избирательного участка урну для голосования. Нарушителем оказался 17-летний местный житель. Парень признался в содеянном.

"Юноша объяснил, что собирался использовать урну как инкубатор для выращивания и разведения улиток", - говорится в сообщении.

Следователем по данному факту возбулиои уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

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Автор: Денис Прядко