Жители Днепра украли мусорные баки, чтоб квасить в них капусту и арбузы
12:28, 16 января 2019Курьёзы
663 1
Они назвали контейнеры очень удобными для соленья: "большие, вместительные, колёсики есть и крышкой закрываются".
Жители Днепра украли мусорные контейнеры, чтоб квасить в них овощи / фото УНИАН
В Днепре местные жители украли новые пластиковые мусорные контейнеры, чтоб квасить в них капусту и арбузы.
Читайте такжеНа Тернопольщине парень украл украшения с главной елки села на тысячу гривен
Об этом на своей странице в Facebook сообщил мер города Борис Филатов.
"Как выяснилось сегодня, некоторые из ранее похищенных новых мусорных контейнеров обнаружились в частном секторе на Амуре. Жители посёлка квасили в них капусту и солили арбузы, предварительно обдав мусорные контейнеры кипятком. Говорят, что очень удобно: большие, вместительные, колёсики есть и крышкой закрываются", - написал Филатов.
Старые металические контейнеры жители назвали "негигиеничными" для соленья.
Как сообщал УНИАН, 4 января в Днепре на мусорке нашли чемодан с телом убитой женщины.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter