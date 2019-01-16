Жители Днепра украли мусорные баки, чтоб квасить в них капусту и арбузы

Они назвали контейнеры очень удобными для соленья: "большие, вместительные, колёсики есть и крышкой закрываются".

В Днепре местные жители украли новые пластиковые мусорные контейнеры, чтоб квасить в них капусту и арбузы.

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Об этом на своей странице в Facebook сообщил мер города Борис Филатов.

"Как выяснилось сегодня, некоторые из ранее похищенных новых мусорных контейнеров обнаружились в частном секторе на Амуре. Жители посёлка квасили в них капусту и солили арбузы, предварительно обдав мусорные контейнеры кипятком. Говорят, что очень удобно: большие, вместительные, колёсики есть и крышкой закрываются", - написал Филатов.

Старые металические контейнеры жители назвали "негигиеничными" для соленья.

Как сообщал УНИАН, 4 января в Днепре на мусорке нашли чемодан с телом убитой женщины.