Украинский сегмент соцсетей возмущен решением Путина и не сдерживает эмоций.

Сразу после признания президентом России Владимиром Путиным независимости " ЛНР "и"ДНР" соцсети буквально "взорвались" комментариями и мемами по этому поводу.

УНИАН собрал подборку комментариев и фотожаб о признании главой РФ псевдореспублик на Донбассе.

Так, часть пользователей сети желает Путину смерти, называет его "конченым", "ботоксным пациентом", "слабаком".

Часть сообщений касается того, как правильно смотреть выступление президента страны-агрессора, например, собирая патроны.

Некоторые пользователи делятся советами, как реагировать на словесный поток российского президента, и здесь не обходится без матерных слов.

Кроме того, внимательные юзеры заметили, как откровенно антиукраинская речь Путина сплотила украинцев. Они пишут, что "в ленте сейчас происходит настоящий День единения".

21 февраля 2022 года около 22:00 президент России Владимир Путин принял решение о признании террористических группировок "ДНР" и "ЛНР". Об этом он заявил в ходе телеобращения. Также он попросил Федеральное собрание РФ поддержать это решение и ратифицировать договоры о дружбе и взаимопомощи с обеими "республиками".

В тот же вечер Зеленский из-за решения Путина по "ЛДНР" и разговоров о вероятном российском вторжении созвал заседание СНБО.

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