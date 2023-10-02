Этот микроорганизм играет важную роль в процессе разложения тканей и клеток человека после смерти.

Ученые говорят, что когда человек умирает, в его теле еще долгое время живет определенный микроорганизм. Речь идет о бактериях, которые биологи классифицируют как Clostridia.

Подробнее о том, как меняется среда бактерий в организме человека с наступлением его смерти исследовала профессор экологической микробиологии Дженнифер ДеБрейн, опубликовав результаты эксперимента своей команды в ScienceAlert.

"Вы можете предположить, что ваши микробы умирают вместе с вами, что, когда ваше тело разрушается и ваши микробы попадают в окружающую среду, они не выживут в реальном мире", - заявила ДеБрейн, опровергнув этот миф.

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По словам ученой, ряд кишечных бактерий не только не умирает в момент, когда сердце человека больше не способно осуществлять циркуляцию крови и наполнять его организм кислородом, но и принимает непосредственное участие в процессе разложения тела.

"Продукты клеточного распада являются отличной пищей для ваших симбиотических бактерий, и без вашей иммунной системы, которая их контролирует, и постоянного поступления пищи из вашей пищеварительной системы, они обращаются к этому новому источнику питания", - говорится в исследовании.

Ученая заявила о классе микробов под названием Clostridia. Именно они "ответственны" за процесс, который можно назвать "гниением" организма.

Действие микробов Clostridia можно сравнить с крысой, которая "убегает с тонущего корабля", вспоминает микробиолог: после смерти человека она поедает его клетки, а затем ищет для себя новую среду для колонизации, заявила ученая.

"Использование углерода и питательных веществ вашего тела позволяет увеличить их количество. Большая популяция означает большую вероятность того, что по крайней мере несколько выживут в более суровой среде и успешно найдут новое тело", - говорится в исследовании.

По словам ДеБрейн, этот процесс понятен с точки зрения эволюции, ведь в природе часто происходит смешение или слияние двух разных микробных сообществ.

Так, если человека хоронят в земле, его микробы смываются в почву вместе с жидкостью разложения, которая образуется во время разрушения тела за счет приумножения этих бактерий. "Они попадают в совершенно новую среду и сталкиваются с целым новым сообществом микробов в почве", - говорит микробиолог.

В дикой природе нередко можно увидеть, как расцветает жизнь растений возле мест, где разлагается тело того или иного животного. Таким образом природа пополняет свою экосистему.

Иными словами, благодаря бактериям Clostridia, частица ДНК человека продолжает еще длительное время существовать после его физической смерти, также микробы человека взаимодействуют с местными почвенными микробами во время процесса разложения тела.

"Предыдущие исследования показали, что сигнатуры ДНК микробов, связанных с хозяином, можно обнаружить в почве под разлагающимся телом, на поверхности почвы и в могилах в течение месяцев или даже лет после начала этого процесса", - говорят исследователи.

ДеБрейн считает, что это можно назвать "одним из микроскопических способов жизни после смерти".

Ученые рассказали, сколько надо ходить, чтобы рано не умереть

Ранее ученые заявили о новой норме шагов, которые стоит ежедневно проходить людям, чтобы снизить риск преждевременной смерти. Соответствующее исследование, было опубликовано в "Европейском журнале профилактической кардиологии".

В нем отмечалось, что в общей сложности пройти 4000 шагов, которые обычно предлагают проходить людям их смарт-часы, хватит. Но каждый дополнительный шаг после этого предела - пойдет вам в плюс, если вы желаете быть физически активным и здоровым. Таким образом был опровергнут миф о том, что человек должен обязательно пройти за день 10000 шагов и более.

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