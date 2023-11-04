Необходимо включать в рацион как крахмалистые овощи, так и зерновые продукты.

Вопрос о "хороших и плохих углеводах" давно беспокоит людей, особенно тех, кто придерживается диеты. Как пишет New York Post, новое исследование, опубликованное в Frontiers in Nutrition, поставило точку в этом вопросе и определило, какие углеводы следует выбирать во время еды.

Как отмечают авторы исследования, мнение обо всех углеводах как о взаимозаменяемых ошибочно, ведь они, как правило, имеют очень разное содержание витаминов и минералов.

Исследование показало, что замена крахмалистых овощей, таких как картофель, зерновыми продуктами, такими как рис и цельнозерновой хлеб, всего на один день привела к снижению калия на 21%, витамина B6 на 17%, витамина C на 11% и клетчатки на 10%.

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По сравнению с крахмалистыми овощами зерновые, как правило, содержат меньше калия и витамина С, но содержат больше тиамина, цинка и витамина Е.

"Многие крахмалистые овощи являются хорошими источниками калия (например, одна средняя картофелина обеспечивает 15% дневной нормы]. Согласно исследованию, потребление злаков вместо крахмалистых овощей может еще больше увеличить разрыв между рекомендуемым и фактическим потреблением калия.", - говорится в исследовании.

Значительное снижение потребления клетчатки (-10%) также произошло, когда зерновые заменили картофель.

"Как это часто бывает в мире питания, рекомендации сводятся к балансу, разнообразию и умеренности... важно получить правильную смесь овощей и злаков и включать как крахмалистые, так и некрахмалистые овощи, чтобы обеспечить удовлетворение потребностей как в макроэлементах, так и в микроэлементах", - подчеркивается в исследовании.

Ранее ученые назвали 10 продуктов, которые могут вызвать "затуманивание" мозга. Среди низ-пищевые добавки, алкоголь, конфеты и газировка, жареная пища и тому подобное.

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