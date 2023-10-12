Химики заглянули под поверхность первого слоя краски картины да Винчи.

Химики открыли рецепт уникальной формулы масляной краски, которой пользовались такие художники-гении своего времени, как Рембрандт и Леонардо да Винчи.

В частности, именно его использовал итальянский художник да Винчи, чтобы впоследствии прославиться на весь мир таинственной улыбкой своей "Джоконды" (картины, также известной, как "Мона Лиза"). Соответствующее исследование опубликовал журнал Американского химического общества в среду, 11 октября.

Под поверхность основного слоя краски "заглянула" команда ученых и искусствоведов из Франции и Британии. Они считают, что Леонардо использовал в работах свой собственный химический рецепт, как базовый слой краски на картинах, написанных на панно из тополя.

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Автор исследования и химик Виктор Гонсалес заявил, что разнообразность - одно из характерных отличий работ да Винчи.

"Он был человеком, который любил экспериментировать, и каждая из его картин технически совершенно другая. В этом случае интересно увидеть, что действительно существует определенная техника для основного слоя "Мона Лизы"", - указал он.

Речь идет о редком соединении веществ с использованием "плюмбонакрита" - продукт оксида свинца, который обнаружили в первом слое культовой работы. По мнению ученых, этот компонент Леонардо добавлял для сгущения краски. Благодаря этому, она быстрее высыхала на холсте.

В частности, с помощью синхротронного излучения был проанализирован фрагмент краски, который выходил из верхнего правого края "Мона Лизы". Тогда ученые окончательно убедились, что Леонардо мог подмешивать плюмбонакрит к своей краске.

"Plumbonacrit - это действительно остаток его рецепта. Это первый раз, когда мы можем подтвердить данную гипотезу химическим путем", - заявил Гонсалес.

По его словам, соответствующий химикат также нашли в работах Рембрандта (речь идет о полотнах, которые художник завершил в Нидерландах в 17 веке).

Это говорит о том, что рецепт, который использовал да Винчи, возможно, передавался веками, потому что он был чрезвычайно "хорош" для тех времен.

В исследовании также описан рецепт "индивидуальной краски" да Винчи: путем нагревания он растворял порошок оксида свинца (он имеет оранжевый цвет) в льняном или ореховом масле и, по итогу, создавал новую смесь - пасту золотистого цвета, которая имела более густую консистенцию и скорее высыхала.

"Вы получаете масло очень красивого золотистого цвета, которое течет, как мед", - указал Гонсалес.

Как отметил химик, картина "Джоконда" все еще прячет от глаз человечества немало тайн: до сих пор доподлинно неизвестно, какую именно женщину изобразил да Винчи в образе"Мона Лизы". В то же время Гонсалес надеется, что со временем ученым удастся найти на это ответ. Сейчас "мы едва царапаем поверхность" секретов "Джоконды", указал он.

Раскрыт секрет одного из образов картины да Винчи "Спаситель мира"

Ранее ученые выяснили, что хотел воплотить легенда эпохи Возрождения Леонардо да Винчи в образе "прозрачного шара", который он нарисовал в руках Христа на картине "Спаситель мира".

Считается, что при жизни да Винчи был "одержим" исследованиями в области оптики и возможностей света. Поэтому он прибегнул к необычному приему, чтобы наделить Христа и его шар "чудодейственными" свойствами.

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