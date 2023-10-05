У побережья Японии нашли странное морское существо со "сперматозоидами" в "брюхе" / коллаж УНИАН, фото ua.depositphotos.com, фото Current Biology

Удалось идентифицировать инопланетное морское существо с тысячами организмов в "брюхе", которые по форме напоминали сперматозоиды. Этот непонятный "пришелец" ставил сотни ученых со всего мира в тупик с 2108 года. Тогда его впервые удалось увидеть на изображении.

Исследователи годами не могли понять, что это: червь, какой-то вид моллюска или ракообразный подтип членистоногих животных. В конце концов у побережья Японии подводному фотографу Рио Минемизу удалось поймать крошечный плавник существа, говорится в исследовании Current Biology

Он сделал соответствующую публикацию в своем Instagram, чем вызвал интерес со стороны исследователей Венского университета и еще сотни биологов. 

Видео дня

Существо удалось обнаружить на глубине 52 футов (около 16 метров) у берега мыса Киян на острове Окинава. Оно было по размеру не больше за "солнышко". 

Тогда фото Минемиза и изображение существа за 2018 год сравнил нейробиолог из Венского медицинского университета Игорь Адамейко: он связался с фотографом, чтобы получить соответствующий образец "пришельца".

Оказалось, речь идет не об одном конкретном существе со странными "сперматозоидами", а о двух паразитических личинках червей, которые вместе образовали колонию в более чем 1000 так называемых "моряков" и "пассажиров".

Вместе они создали пловец, который в океане для других организмов выглядит как "добыча". Таким образом этот "пришелец" мог заразить кишечник ничего не подозревающего хозяина.

Колония личинок семейства Acanthocolpidae в форме гребешка / фото Current Biology

Адамейко обнаружил, что это личинки семейства Acanthocolpidae (вероятно, рода Pleorchis). 

ДНК тест подтвердил, что они относятся к одному виду червей, которые обычно паразитируют в кишечнике. В исследовании говорится, что тело одних было приземистым с утолщением воротника в передней части, в то время как тело других уплощалось в спинно-брюшной части. 

Считается, что возбудителем инфекции являются именно личинки "пассажиры", тогда как "моряки" просто доставляют паразитов к телу потенциального хозяина.

Ученые показали удивительное морское существо из Тихого океана

Ранее редкое морское животное удалось снять в Тихом океане при помощи дистанционно управляемого аппарата (ROV). Речь идет об организме Solumbellula, который по своей форме чем-то напоминает перья. Он располагался возле острова Атолл Джонстон (немного западнее Гавайев), в одной из местных подводных гор. Раньше таких существ видели только в Атлантическом и Индийском океанах. 

Вас также могут заинтересовать новости: