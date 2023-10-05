Странное существо не похоже ни на что, с чем раньше сталкивалась наука. В его "брюхе" находятся организмы, которые напоминают сперматозоиды.

Удалось идентифицировать инопланетное морское существо с тысячами организмов в "брюхе", которые по форме напоминали сперматозоиды. Этот непонятный "пришелец" ставил сотни ученых со всего мира в тупик с 2108 года. Тогда его впервые удалось увидеть на изображении.

Исследователи годами не могли понять, что это: червь, какой-то вид моллюска или ракообразный подтип членистоногих животных. В конце концов у побережья Японии подводному фотографу Рио Минемизу удалось поймать крошечный плавник существа, говорится в исследовании Current Biology.

Он сделал соответствующую публикацию в своем Instagram, чем вызвал интерес со стороны исследователей Венского университета и еще сотни биологов.

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Существо удалось обнаружить на глубине 52 футов (около 16 метров) у берега мыса Киян на острове Окинава. Оно было по размеру не больше за "солнышко".

Тогда фото Минемиза и изображение существа за 2018 год сравнил нейробиолог из Венского медицинского университета Игорь Адамейко: он связался с фотографом, чтобы получить соответствующий образец "пришельца".

Оказалось, речь идет не об одном конкретном существе со странными "сперматозоидами", а о двух паразитических личинках червей, которые вместе образовали колонию в более чем 1000 так называемых "моряков" и "пассажиров".

Вместе они создали пловец, который в океане для других организмов выглядит как "добыча". Таким образом этот "пришелец" мог заразить кишечник ничего не подозревающего хозяина.

Адамейко обнаружил, что это личинки семейства Acanthocolpidae (вероятно, рода Pleorchis).

ДНК тест подтвердил, что они относятся к одному виду червей, которые обычно паразитируют в кишечнике. В исследовании говорится, что тело одних было приземистым с утолщением воротника в передней части, в то время как тело других уплощалось в спинно-брюшной части.

Считается, что возбудителем инфекции являются именно личинки "пассажиры", тогда как "моряки" просто доставляют паразитов к телу потенциального хозяина.

Ученые показали удивительное морское существо из Тихого океана

Ранее редкое морское животное удалось снять в Тихом океане при помощи дистанционно управляемого аппарата (ROV). Речь идет об организме Solumbellula, который по своей форме чем-то напоминает перья. Он располагался возле острова Атолл Джонстон (немного западнее Гавайев), в одной из местных подводных гор. Раньше таких существ видели только в Атлантическом и Индийском океанах.

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