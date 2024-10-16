Сначала девушка очень расстроилась из-за решения руководства, но сейчас не жалеет, что это случилось.

26-летнюю Энни Найт уволили с корпоративной должности всего через пять дней после того, как работодатели узнали о ее дополнительной деятельности, связанной с платформой для взрослых.

Девушка рассказала о своем опыте в программе SBS Insight, выразив шок из-за увольнения, причиной которого стало ее ведение аккаунта на OnlyFans. Энни, которая входит в 0,4% лучших авторов контента на этой платформе, призналась, что в начале волновалась из-за этой работы, но не ожидала, что это станет основанием для увольнения с основной работы.

Через пять дней после принятия на новую должность она получила электронное письмо с уведомлением об увольнении. В письме содержались скриншоты с ее аккаунта OnlyFans и указывалось, что она не получила разрешения на ведение сторонней деятельности, а также разместила "порнографические изображения" с использованием "нецензурной лексики", сообщает Daily Mail.

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Энни призналась, что была "разъярена" и "расстроена" этим решением, поскольку работала на платформе с 2020 года с целью заработать на покупку дома. Она обжаловала это решение, но в конце концов решила оставить работу, поскольку "ненавидела ее".

"С определенной точки зрения я даже рада, что меня уволили. Теперь я значительно счастливее и имею больше свободы", - поделилась Энни. Она также отметила, что сейчас зарабатывает гораздо больше, чем на своей корпоративной должности.

Ранее в этом году она участвовала в "Шоу Кайла и Джеки О", где открыто говорила о своей жизни и опыте, в частности о том, что за год у нее было 300 партнеров, и что секс помогает ей чувствовать себя хорошо. Она также отметила, что готова пробовать новые вещи и иногда встречается с несколькими людьми за день.

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