Джеффри Тубин 27 лет проработал в издании.

60-летнего журналиста Джеффри Тубина уволили из американского журнала The New Yorker после инцидента с мастурбацией перед коллегами.

Читайте такжеСледил за соседкой: футболиста французского клуба арестовали за мастурбациюОб увольнении журналист написал в Twitter.

«The New Yorker уволил меня сегодня после 27 лет работы. Я всегда буду любить журнал, буду скучать по своим коллегам и буду с нетерпением ждать их материалы», - отметил он.

Как сообщает BBC News, компания-учредитель журнала Conde Nast написала сотрудникам по электронной почте, что серьезно относится к вопросам поведения на рабочем месте и стремится создать среду, в которой каждый соблюдает стандарты поведения.

Подробности инцидента

Инцидент произошел 15 октября во время «симуляции президентских выборов» в Zoom при участии сотрудников The New Yorker, радио WNYC и других известных в Нью-Йорке деятелей.

Тубин в этой симуляции представлял судебную систему. По его словам, он не знал, что камера и звук включены и коллеги его видят и слышат.

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Автор: УНИАН