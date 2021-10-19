У трубоподобного существа, обнаруженного в Красном море, не было ни глаз, ни ушей, ни рта.

Туристы встретились в Красном море с жутким трубоподобным существом, которое их шокировало - у него не было ни глаз, ни ушей, ни рта.

Об этом сообщает Daily Star.

Первым о необычной находке сообщил немецкий путешественник Лукас Остертаг - он увидел монстра, занимаясь дайвингом возле рифа Сатайя у берегов Египта.

"Он выглядел как длинная квадратная резиновая труба с заостренным концом. Ничего подобного я раньше не видел. Это определенно было очень странно, потому что казалось, что он двигался сам по себе, и никто не знал, что это было", - говорит Остертаг.

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"Это действительно не походило ни на что мне известное прежде. Люди из других групп предположили, что это червь или какое-то растение, а кто-то не исключил, что это может быть медуза", - добавил автор фото.

Другие комментаторы отметили, что Остертаг мог встретить сифонофор, мягкий коралл, пиросому или немертин или щупальце медузы.

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Автор: Станислав Кожемякин