"Это мутант": пользовательница TikTok сняла на камеру морское "чудовище" (видео)
11:57, 31 января 2020Экология
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По мнению пользователей TikTok, это может быть осьминог-мутант или странный кальмар.
На кадрах видно, как неизвестное существо извилисто движется / скриншот из видео
В сети появилось видео с неизвестным морским существом, у которого три щупальца и большая голова.
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Видео опубликовала пользовательница под ником @natalie1526n в TikTok.
Загадочное существо с огромной головой и тремя щупальцами выловил из моря рыбак.
На кадрах видно, как оно извилисто движется. Он не смог идентифицировать, кто это, поэтому позвал мать на помощь. Женщина, увидев улов, очень удивилась.
“Какой ужас, что это за животное!” - закричала она.
По мнению пользователей TikTok, это может быть осьминог-мутант или странный кальмар.
Ролик собрал более 1,4 миллиона просмотров.
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