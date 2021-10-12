Некоторые пользователи в сети предположили, что это может быть "томатная" медуза.

В восточной части австралийского штата Квинсленд на побережье курортного города Йеппун нашли загадочное коричневое существо.

Фото странной находки опубликовали в Facebook-группе Australian Native Animal.

На снимке изображено желеобразное существо коричневого цвета, чем-то по виду напоминающее печень.

Фото опубликовала подруга девушки, которая сфотографировала находку в надежде, что кто-то в сети опознает животное.

Читайте такжеЯдовитая змея укусила 5-летнюю россиянку за щеку (фото)В итоге несколько пользователей предположили, что это Crambione mastigophora или "томатная" медуза. Еще кто-то указал, что это может быть "дьявольский кошелек", или оболочка яйцевой капсулы акулы.

Ранее сообщалось, как в июле под Киевом на побережье Днепра нашли странную птицу. Баклан с четырьмя лапками удивил сеть и вызвал бурные дискуссии. А в 2017 году ураган "Харви" вынес на техасский пляж загадочное существо с острыми зубами.

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Автор: Катерина Шварц