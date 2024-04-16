Часто причиной является любовь этих собак к купанию в грязи, пока владелец смотрит в другую сторону.

Перед тем, как принять собаку определенной породы в свой дом, стоит принять во внимание то, что некоторые песики являются настоящим магнитом для грязи: они никогда не пройдут мимо лужи, чтобы не прыгнуть в нее, или даже не покататься в ней.

Издание Scotsman составило топ-10 собачьих пород, владельцы которых постоянно жалуются на любовь своих подопечных к уличной грязи. Вот эти собаки:

Бородатый колли . Именно тогда, когда вы думаете, что вымыли всю грязь своего бородатого колли, вы вдруг понимаете, что в этой замечательной шерсти скрыто еще больше. И выясняется это именно тогда, когда пес покатается на ковре. Йоркширский терьер . Шерсть йоркширского терьера впитывает грязь как губка. Сенбернар . Когда собака такого размера, у нее есть много "площади" тела, к которой может прилипнуть грязь. Эти нежные гиганты любят быть грязными. Бордер-колли . Эти замечательные овчарки, вероятно, с удовольствием жили бы в грязи, если бы могли. Леонбергер . Это собака, которая любит гулять на природе, любит длительные путешествия и любит собирать много "ландшафта" во время этих прогулок. Цвергпинчер . Многие владельцы цвергпинчеров спрашивали себя, как такая маленькая собака может стать настолько грязной. Ответ, кажется, лежит на поверхности, если вы видели поведение этого песика на прогулке. Кокер-спаниель . На самом деле существует две разные породы кокер-спаниелей - американский кокер-спаниель и английский кокер-спаниель. Но оба любят грязь. Бернский зенненхунд . Породу создали для работы - охранять имущество, пасти скот или тянуть тележки. И этот пес действительно готов показать, что не боится грязной работы. Или по крайней мере грязи, так точно. Бассет-хаунд . Кажется, он успевает испачкаться еще до того, как выйдет на улицу. Бигль . Как заставить бигля прыгнуть в лужу с грязью? Просто запретите ему это делать.

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Как писал УНИАН, планируя приобретение собаки, стоит учитывать не только сильные стороны интересующих вас пород, но и недостатки. Часто люди не обращают внимания на определенные "мелочи", которые потом могут раздражать их годами. Например, на склонность собаки громко храпеть.

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Также мы рассказывали о самой наглой породе собак среди всех. Представители этой породы, для которой характерны маленькие размеры, являются смелыми и общительными. Часто - даже слишком.

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