Этих собак грязь не пугает, а скорее наоборот / коллаж УНИАН, фото wikipedia.org

Перед тем, как принять собаку определенной породы в свой дом, стоит принять во внимание то, что некоторые песики являются настоящим магнитом для грязи: они никогда не пройдут мимо лужи, чтобы не прыгнуть в нее, или даже не покататься в ней.

Издание Scotsman составило топ-10 собачьих пород, владельцы которых постоянно жалуются на любовь своих подопечных к уличной грязи. Вот эти собаки:

  1. Бородатый колли. Именно тогда, когда вы думаете, что вымыли всю грязь своего бородатого колли, вы вдруг понимаете, что в этой замечательной шерсти скрыто еще больше. И выясняется это именно тогда, когда пес покатается на ковре.
  2. Йоркширский терьер. Шерсть йоркширского терьера впитывает грязь как губка.
  3. Сенбернар. Когда собака такого размера, у нее есть много "площади" тела, к которой может прилипнуть грязь. Эти нежные гиганты любят быть грязными.
  4. Бордер-колли. Эти замечательные овчарки, вероятно, с удовольствием жили бы в грязи, если бы могли.
  5. Леонбергер. Это собака, которая любит гулять на природе, любит длительные путешествия и любит собирать много "ландшафта" во время этих прогулок.
  6. Цвергпинчер. Многие владельцы цвергпинчеров спрашивали себя, как такая маленькая собака может стать настолько грязной. Ответ, кажется, лежит на поверхности, если вы видели поведение этого песика на прогулке.
  7. Кокер-спаниель. На самом деле существует две разные породы кокер-спаниелей - американский кокер-спаниель и английский кокер-спаниель. Но оба любят грязь.
  8. Бернский зенненхунд. Породу создали для работы - охранять имущество, пасти скот или тянуть тележки. И этот пес действительно готов показать, что не боится грязной работы. Или по крайней мере грязи, так точно.
  9. Бассет-хаунд. Кажется, он успевает испачкаться еще до того, как выйдет на улицу.
  10. Бигль. Как заставить бигля прыгнуть в лужу с грязью? Просто запретите ему это делать.

Другие интересные материалы о домашних любимцах

Как писал УНИАН, планируя приобретение собаки, стоит учитывать не только сильные стороны интересующих вас пород, но и недостатки. Часто люди не обращают внимания на определенные "мелочи", которые потом могут раздражать их годами. Например, на склонность собаки громко храпеть.

Видео дня

Также мы рассказывали о самой наглой породе собак среди всех. Представители этой породы, для которой характерны маленькие размеры, являются смелыми и общительными. Часто - даже слишком.

Вас также могут заинтересовать новости: