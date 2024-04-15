Домашние любимцы часто бывают гиперактивными, поэтому стоит найти правильный подход к ним.

Вас утомило реактивное поведение вашей собаки? Существует несколько простых советов. Об этом с изданием PetsRadar поделилась эксперт-дрессировщик и бихевиорист Рене Роудс.

Она отмечает, что когда дело доходит до самых сложных испытаний в обращении с собаками, работа с "реактивным" поведением находится в верхней части списка. Будь то чрезмерный лай, выпады или даже агрессия, "реактивность" может привести к тому, что вы чувствуете себя истощенными в собственном доме.

"Многие из нас полагаются на лучшие лакомства для собак, чтобы попытаться изменить поведение нашей собаки, и хотя они, безусловно, могут быть эффективным инструментом для вознаграждения вашей собаки, когда она делает что-то положительное, одних лакомств недостаточно, чтобы преодолеть реактивность. Причины реактивности у собак сложные, и то, как успокоить реактивную собаку, требует многогранного подхода", - говорится в материале.

Пять простых вещей, которые мы можем сделать, чтобы уменьшить чрезмерную реакцию нашей собаки на типичные раздражители в их окружении:

Отрабатывайте подсказки управления

Существует так много различных подсказок, которые вы можете практиковать со своей реактивной собакой. Сигнал управления - это все, что ваша собака может воспринять - это может быть то, что она может увидеть, почувствовать, услышать, понюхать, потрогать или попробовать. Сам по себе он не важен, важно то, что вы практикуете его регулярно и ваша собака реагирует на него.

Выбирайте открытые пространства

Среда, где вы имеете наибольшую видимость, хорошо подходит для проактивного управления вашей собакой и вашими движениями. Тихий парк, поле или участок пляжа - отличный выбор, когда вы работаете над реактивностью собаки.

Вознаграждение

Если у вас была собака-компаньон в течение определенного периода времени, вы, наверное, замечали, как она дрожит неоднократно, и оказалось, что таким поведением занимаются не только собаки, когда они мокрые. "Встряска" - это "кнопка перезагрузки" собаки, которая используется для снятия напряжения. Вознаграждение за это может увеличить способность собаки самостоятельно регулировать стресс.

Держите еду под рукой

Дрессируя свою реактивную собаку, убедитесь, что у вас в кармане есть много ценной пищи. Это всегда плюс, особенно на ранних стадиях, когда нам нужно создать сильные положительные ассоциации или избежать дальнейших негативных.

Позвольте вашей собаке понюхать

Хотя мы можем столкнуться с триггерами во время нашей прогулки, главная цель состоит в том, чтобы позволить вашей собаке взаимодействовать с окружающей средой, в частности, работать с носом. Кинолог рассказывает о 45-минутном "сниффари", который утомил ее бордер-колли больше, чем двухчасовой поход.

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