Представители одной породы, для которой характерны маленькие размеры, смелые и общительные, поделилась эксперт.

Существуют разные породы собак, и одна из них характеризуется высоким уровнем нахальности.

"Очень нахальная порода" - чихуахуа, приводит словам сертифицированного профессионального дрессировщика собак Николь Эллис издание Parade. По ее словам, собака чихуахуа общительная и очень смелая.

"…ведут себя как более крупные, чем они есть, что делает их дерзкими, но очаровательными... Они просто хотят быть занятыми с тобой и, возможно, захотят стать главой семьи", - подчеркнула Эллис.

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По сведениям Американского клуба собаководов (AKC), взрослые чихуахуа весят не более чем шесть фунтов (около трех килограммов), а их рост составляет до восьми дюймов (приблизительно 20 сантиметров).

Какая порода собак уже была в центре внимания - что сообщалось

Ранее профессиональный дрессировщик Гаррет Винг сравнил чихуахуа с демоном из подземного мира. По его словам, он не завел бы себе такую собаку.

Потом СМИ назвали лучшие породы собак, которые стоит заводить семьям с детьми. Журналисты выяснили, что речь идет о таких породах: колли, ньюфаундленд и золотистый ретривер. Стоит отметить, что ньюфаундлендов называют псами-нянями, поскольку представители этой породы особенно терпеливо относятся к маленьким детям.

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