Эти модели поведения не подразумевают лишений или крайней бережливости.

В мире постоянного потребительства и финансового давления некоторые люди нашли действенный способ взять свои финансы под контроль: минимализм. Эта философия может привести к значительной экономии и более полноценной жизни.

Издание New trader u пишет, что минимализм в финансах - это не лишения, а целенаправленность и сосредоточенность на том, что действительно важно.

Преднамеренные траты

Это поведение предполагает сознательное разграничение потребностей и желаний и согласование расходов с долгосрочными целями и ценностями. Те, кто тратит деньги с умом, часто составляют бюджет и придерживаются его. Это образ мышления, в котором опыт и долгосрочная финансовая безопасность важнее краткосрочных удовольствий. Они могут подождать 24 часа, прежде чем совершить несущественную покупку, давая себе время подумать, так ли она необходима.

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Качество превыше количества

Минималисты, успешно экономящие деньги, понимают, что иногда, потратив больше на начальном этапе, можно значительно сэкономить в долгосрочной перспективе. Менталитет "купи на всю жизнь" предполагает инвестирование в высококачественные, долговечные товары, а не частую замену более дешевых и низкокачественных альтернатив.

Придерживаясь такого поведения, вы сможете сократить частоту покупок, свести к минимуму количество отходов и в итоге со временем тратить меньше, наслаждаясь более качественными вещами.

Расхламление и упрощение

Эта практика не ограничивается наведением порядка в доме, это финансовая стратегия, приносящая множество выгод. Когда вы делаете уборку, вы получаете четкое представление о том, чем владеете, что снижает вероятность покупки дубликатов или ненужных вещей. Кроме того, при наведении порядка часто приходится продавать неиспользуемые вещи, что может принести финансовую выгоду. Упрощение жизненного пространства также ведет к более осознанному потреблению.

Благодарность и довольство

Это поведение предполагает активную оценку того, что у вас уже есть, а не постоянное стремление к большему. Сосредоточившись на изобилии в своей жизни, вы естественным образом уменьшите желание совершать ненужные покупки.

Минималисты, которым удается экономить, часто отмечают, что чувствуют себя освобожденными благодаря своему довольству. Они реже совершают импульсивные покупки или испытывают потребность произвести впечатление на окружающих материальными благами. Такое поведение приводит к экономии финансовых средств и улучшает общее самочувствие и удовлетворенность жизнью.

Бюджетирование на основе ценностей

Этот подход предполагает определение основных ценностей человека и обеспечение соответствия расходов этим принципам. По сравнению с традиционными методами составления бюджета это более осмысленный и устойчивый способ управления финансами.

Чтобы внедрить ценностно-ориентированное бюджетирование, подумайте о том, что для вас действительно важно. После того как вы определили свои ценности, проанализируйте свои расходы, чтобы понять, насколько они соответствуют этим приоритетам. Сосредоточив свои ресурсы на том, что действительно важно, вы сэкономите деньги и почувствуете больше удовлетворения и смысла в своих решениях о расходах.

Сокращение потребления

Это не значит, что нужно жить в лишениях, но нужно сосредоточиться на самом необходимом и находить радость в опыте, а не в материальных благах. Минималисты часто избегают трендов и быстрой моды, культивируя вневременной личный стиль, который требует меньшего количества обновлений гардероба.

В сфере развлечений минималисты предпочитают один потоковый сервис вместо нескольких, или найти бесплатные альтернативы. Они часто отдают предпочтение опыту, который соответствует их ценностям.

Еда - еще одна область, где минималисты сокращают потребление. Стандартные практики включают приготовление пищи дома, планирование питания и сокращение пищевых отходов.

Ранее УНИАН писал, что названы простые, но действенные привычки богатых людей.

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