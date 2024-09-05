Эти знания помогут вам изменить свою точку зрения, принимать лучшие финансовые решения и стать на путь к долгосрочному финансовому успеху.

Построение богатства – это не только о том, что вы начинаете делать, но и о том, что вы делать прекращаете. Многие бессознательно саботируют свой финансовый успех из-за привычек и мышления, которые их сдерживают.

Выявление и устранение поведения, истощающего ваши финансы, может проложить путь к большему экономическому процветанию. New Trader U рассмотрел пять важнейших вещей, которые вы должны прекратить делать, чтобы стать богатыми. Эти знания помогут вам изменить свою точку зрения, принимать лучшие финансовые решения и встать на путь к долгосрочному финансовому успеху.

1. Перестаньте мыслить категориями дефицита

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Дефицитное мышление – это вера в то, что денег, возможностей или ресурсов никогда не бывает достаточно. Такое мышление может стать значительным препятствием на пути к накоплению богатства. Когда вы действуете с позиции дефицита, вы, скорее всего, будете принимать решения, основанные на страхе и ограничениях, а не на возможностях и росте.

Переход к мышлению, ориентированному на изобилие, имеет решающее значение для создания богатства. Это не означает быть нереалистичным или чрезмерно оптимистичным; это означает признать, что возможностей для роста и успеха множество, если вы готовы их искать и работать над ними.

Люди с дефицитным мышлением часто думают: "Я никогда не смогу себе этого позволить" или "У меня не хватит денег на все". Эти мысли могут привести к самосбывающимся пророчествам, из-за чего люди упускают возможности или не идут на необходимый риск.

Чтобы развить мышление изобилия, начните с того, что бросьте вызов своим негативным мыслям. Когда вы ловите себя на том, что думаете с точки зрения дефицита, остановитесь и переформулируйте мысль. Например, вместо того, чтобы думать: "Я не могу позволить себе инвестировать", попробуйте: "Как я могу создать больше дохода, чтобы инвестировать?"

Приняв мышление достатка, вы будете более открыты к возможностям, более готовы идти на взвешенные риски и с большей вероятностью будете более настойчивыми перед лицом неудач – все эти факторы являются решающими в создании долгосрочного богатства.

2. Перестаньте пренебрегать личным ростом и образованием

Непрерывное обучение и личное развитие являются краеугольными камнями построения богатства. Многие люди считают, что формального образования достаточно, но в современном быстро меняющемся мире непрерывное обучение имеет решающее значение для сохранения конкурентоспособности и выявления новых возможностей.

Состоятельные люди часто предпочитают читать, посещать семинары и приобретать новые навыки. Они понимают, что знания – это мощный актив, который может открыть двери к новым возможностям и увеличить потенциал заработка.

Чтобы ускорить свой личностный рост, подумайте о том, чтобы ежедневно посвящать время обучению. Это может быть чтение книг по финансам, бизнесу или личному развитию, прохождение онлайн-курсов или посещение семинаров в вашей сфере. Ищите возможности получить новые навыки, которые повысят вашу ценность на рынке труда или помогут вам начать собственный бизнес.

Например, изучение цифрового маркетинга может помочь вам эффективнее продвигать свой бизнес или сделает вас еще более ценным работником. Аналогично, понимание основ программирования может открыть новые карьерные возможности или позволить вам создавать свои цифровые продукты.

Отдавая приоритет личному росту и образованию, вы инвестируете в свой самый ценный актив – в себя. Эта инвестиция может приносить дивиденды в течение многих лет благодаря увеличению потенциала заработка, лучшим навыкам принятия финансовых решений и более широкому видению возможностей для создания богатства.

3. Перестаньте полагаться на единственный источник дохода

Одной из самых больших ошибок, которые допускают люди на пути к богатству, является полагание только на один источник дохода. Хотя стабильная работа важна, надлежащая финансовая безопасность и богатство часто достигаются благодаря наличию нескольких источников дохода.

Диверсификация источников дохода имеет несколько преимуществ. Это обеспечивает финансовую стабильность – если один источник дохода исчерпывается, у вас есть другие, на которые можно положиться. Это также ускоряет накопление богатства, поскольку вы можете больше сберегать и инвестировать, имея несколько источников дохода.

Имея несколько источников дохода, миллионеры могут смягчить последствия потери одного из них.

Чтобы начать диверсифицировать свой доход, подумайте о своих навыках и интересах. Могли бы вы начать дополнительный бизнес, связанный с вашими хобби? Могли бы вы инвестировать в акции, приносящие дивиденды, или в недвижимость? Возможно, вы могли бы создать онлайн-курс, где делились бы своими знаниями в определенной области.

Начинать с малого – это ключ к успеху. Вам не нужно запускать полноценный бизнес за одну ночь. Начните с побочного проекта и постепенно масштабируйте его. Когда ваш дополнительный доход будет расти, не поддавайтесь соблазну увеличить свои расходы – вместо этого используйте эти дополнительные деньги для инвестирования и дальнейшей диверсификации источников дохода.

Создание нескольких потоков дохода требует усилий и часто предполагает выход из зоны комфорта. Однако финансовая безопасность и потенциал для создания богатства делают это важным шагом на вашем пути к состоятельности.

4. Прекратите принимать импульсивные финансовые решения

Импульсивные финансовые решения могут свести на нет даже идеально продуманные планы по созданию богатства. Спонтанные покупки, поспешные инвестиции без должного исследования или принятие эмоциональных решений во время рыночных колебаний – импульсивность может существенно усложнить ваш путь к богатству.

Состоятельные люди, как правило, более взвешены в своем финансовом выборе, сосредотачиваясь на долгосрочной ценности, а не на краткосрочном удовольствии. Они понимают, что каждое финансовое решение может повлиять на их общее экономическое положение, даже если оно незначительно.

Разработать систему принятия финансовых решений для борьбы с импульсивным финансовым поведением. Введите период "охлаждения" для значительных покупок или инвестиций. Дайте себе не менее 24 часов на обдумывание решения перед тем, как его осуществить.

Составьте бюджет и придерживайтесь его. Это не значит, что вы никогда не можете себе позволить что-то, что хотите, но вы должны планировать эти "разрешения", а не делать импульсивные покупки. Используйте приложения или электронные таблицы для отслеживания своих расходов, которые помогут вам лучше осознать, куда идут ваши деньги.

Выполняйте надлежащую проверку инвестиций. Тщательно изучайте информацию, понимайте риски и консультируйтесь с финансовыми специалистами, прежде чем принимать важные инвестиционные решения.

Воспитывая в себе терпение и вдумчивость в финансовом выборе, вы будете лучше подготовлены к принятию решений, которые соответствуют вашим долгосрочным целям создания богатства.

5. Перестаньте сравнивать себя с другими

В эпоху социальных сетей легче, чем когда-либо, попасть в ловушку сравнения своего финансового положения с другими. Такое сравнение может привести к неправильным финансовым решениям, например, к чрезмерным тратам для того, чтобы соответствовать внешнему виду, или к рискованным инвестициям из-за страха что-то потерять.

Состоятельные люди часто сосредотачиваются на своем финансовом пути, а не пытаются успеть за стилем жизни других людей или их привычками тратить деньги. Они понимают, что настоящее богатство – это не демонстрация символов статуса, а построение долгосрочной финансовой безопасности и свободы.

Чтобы преодолеть ловушку сравнения, определите, что богатство означает для вас лично. Это наличие определенной суммы на банковском счете, достижение финансовой независимости или возможность поддерживать дела, которые вам небезразличны? Четкое личное определение богатства поможет вам сосредоточиться на своих целях, а не на чьих-то представлениях об успехе.

Практикуйте благодарность за то, что вы уже имеете. Это поможет сместить фокус с того, чего вам не хватает, на то, что есть в вашей жизни. Исследования показали, что благодарность может привести к большей удовлетворенности жизнью и лучшему принятию финансовых решений.

Когда вы чувствуете желание сделать покупку, чтобы "не отставать", сделайте паузу и спросите себя, соответствует ли это вашим финансовым целям. Часто желание проходит, когда вы перефокусируетесь на своих приоритетах.

Сосредоточившись на своем финансовом пути и ценностях, вы сможете принимать решения, которые действительно будут служить вашим долгосрочным целям обогащения, а не пытаться произвести впечатление на других или соответствовать внешним стандартам успеха.

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