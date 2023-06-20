Поддержание активности вашего мозга очень важно, и один из лучших способов сделать это — регулярно решать головоломки и задачи.

Новая загадочная головоломка заставляет людей чесать затылки, пытаясь найти число 67 среди ряда чисел 97 всего за три секунды. Она озадачивает самые проницательные умы.

В головоломке JagranJosh есть трудноразличимое число 67. Вы можете потратить столько времени, сколько вам потребуется, чтобы найти число, но если вы хотите с гордостью сказать, что у вас глаза ястреба, вам нужно обнаружить его всего за три секунды. Это не так просто, как звучит.

Если вам нужна помощь в поиске числа, вот вам подсказка: оно находится в верхней половине изображения, справа. Таким образом, вы можете игнорировать все, что находится внизу слева.

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Получилось. Если нет, не расстраивайтесь, ниже будет правильный ответ. Номер был в правом верхнем углу, во втором ряду, второй справа.

Как пользователи пытаются найти странную улитку на изображении за 10 секунд

Ранее невероятная головоломка заставила людей искать странную улитку среди ряда, казалось бы, одинаковых. И только самые острые умы смогут обнаружить ее за 10 секунд или меньше.

В головоломке много, на первый взгляд, совершенно одинаковых улиток, но при ближайшем рассмотрении выясняется, что одна из них не похожа на остальных.

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