Не будьте слишком строги к себе, если на решение у вас уйдет чуть больше 10 секунд.

Невероятная головоломка заставляет людей искать странную улитку среди ряда, казалось бы, одинаковых. И только самые острые умы смогут обнаружить ее за 10 секунд или меньше.

В головоломке много, на первый взгляд, совершенно одинаковых улиток, но при ближайшем рассмотрении выясняется, что одна из них не похожа на остальных, пишет Mirror.

Установите для себя таймер и посмотрите, сможете ли вы разыскать не похожую на других улитку. Если вы справитесь с этим менее чем за 10 секунд, то вы настоящий профессионал, но не волнуйтесь, если это займет у вас немного больше времени.

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Хотя все улитки могут выглядеть очень похожими, с такими оптическими иллюзиями вам нужно обращать внимание на маленькие и едва заметные детали.

Попробуйте посмотреть на тона каждой из улиток, чтобы увидеть, есть ли какие-либо едва различимые различия. Если вам трудно, попробуйте мысленно разделить картинку на отдельные части, просматривая каждую ее часть по очереди.

Странная улитка выглядит почти так же, как и остальные, за исключением того, что она имеет зеленоватый оттенок.

Вы вполне могли упустить эту деталь при первом взгляде, учитывая способность разума восполнять пробелы, но она кажется настолько очевидной, как только вы замечаете ее.

Вирусная математическая задача разделила сеть

Одна вирусная математическая задача заводит людей в тупик и делит их на два лагеря. Пример, из-за которого спорят знатоки математики в интернете, выглядит следующим образом: 8:2(2+2)=. Некоторые в результате математических операций получают 1, а другие - 16.

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