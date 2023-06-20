Головоломки — это интересный способ проверить свои когнитивные способности. В опубликованной головоломке вам предлагается найти спрятавшуюся собаку на картинке в тихом парке.

Только те, у кого стопроцентное зрение, могут быстро обнаружить спрятавшуюся собаку на изображении менее чем за 11 секунд.

Невероятная головоломка была опубликована в TikTok пользоветелем Edaii Banzz (@edaiibuggout1). На самом деле животное на виду, стоит лишь хорошо приглядеться.

В подписи к головоломке юзер отметил: "Эта фотография не то, о чем вы думаете". На снимке скамейка в парке, вокруг нее - трава, а посередине - дорожка для прогулок.

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Итак, вы должны найти собаку среди травы. Вы уже нашли ее? Посмотрите внимательно, тогда вы найдете пушистого друга, спрятанного на изображении.

Не волнуйтесь, мы поделимся ответом ниже. Итак, собака была спрятана за поручнем.

Оптическая иллюзия с лицом девушки

Ранее оптическая иллюзия заставляла людей ломать голову над ее разгадкой: необходимо разглядеть лицо девушки, скрытое в изображении. Но попробуйте заметить еще одну женщину, скрытую на портрете молодой девушки.

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