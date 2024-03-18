Самое главное - не потерять самообладание в первые секунды выполнения задания.

Визуальные загадки-оптические иллюзии непросто решать, но они очень полезны для нашего мозга - благодаря им можно научиться гораздо быстрее замечать детали, на которые раньше, возможно, вы бы никогда не обратили внимание.

Вы увидите много строк с цифрами 4575, и среди них нужно разыскать за отведенное количество времени цифру, которая выделяется. На поиски странного числа нужно потратить 15 секунд. Именно за такое количество времени с этой ужасно сложной задачей смогут справиться реальные мастаки.

Самое главное в первую очередь не потерять самообладание - увидев оптическую иллюзию, цифры просто могут "прыгать" в глазах, и будет казаться, что что-то заметить вообще нереально.

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Возьмите волю в кулак и скажите себе, что точно справитесь с этой оптической иллюзией. После этого можете попросить кого-то проследить за временем или просто воспользоваться таймером, чтобы знать, удалось ли вам уложиться в отведенное количество секунд.

Не бойтесь провала, вы можете пробовать свои силы множество раз. Тренировки помогут вам стать внимательнее.

Сейчас мы объясним вам, какое число было странным, и где оно находилось. Странным назвали цифру 4515, и она была в пятой строке снизу.

Непростая головоломка для уникальных умников - выполните интересное задание

На картинке есть очень много чисел 7772, и среди них надо разыскать странное число.

Людям с очень высоким коэффициентом интеллекта - IQ, под силу выполнить это задание за 7 секунд. Попробуйте не растеряться, нужно быть максимально внимательными и за миллисекунды "сканировать" головоломку взглядом.

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