Не теряйте собранность во время выполнения задания.

Далеко не всем по силам визуальная загадка-головоломка с цифрами. Люди, которые могут выполнить непростые задания за очень короткое время, точно могут считать себя феноменальными умниками. Эти личности явно наделены очень высоким IQ (это коэффициент интеллекта).

Время проверить и себя - попробуйте выполнить задание на внимательность и логику, и оно очень непростое. Среди большого количества цифр 7772 за 7 секунд необходимо разыскать странное число. До того, как вы возьметесь за работу, запустите секундомер.

Потом старайтесь за миллисекунды рассмотреть головоломку полностью, а после этого и рассмотреть каждую комбинацию цифр и зацепиться взглядом за деталь, которая вам покажется странной. Будьте собранными и максимально внимательными - это залог успеха.

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А теперь мы раскроем, какая же цифра была странной. Среди чисел 7772 "спряталась" цифра 7172 - именно она и является странной.

Размещена странная оптическая иллюзия - вот что надо сделать

Только настоящий "гуру" сможет разыскать загадочного коня на картинке-загадке за 6 секунд.

Нужно за минимальное количество времени проанализировать оптическую иллюзию, и тогда возможна победа. Не стоит тратить драгоценные миллисекунды впустую, будьте максимально внимательными.

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