Перед тем, как браться за поиски, стоит вспомнить, где можно заметить закладку в книге.

Есть очень сложные загадки для детей и взрослых на внимательность, которые вовремя решить могут далеко не все.

Свежее сверхсложное задание-головоломка такое - нужно среди большого количества книг разыскать ту, в которой есть закладка. На поиски необходимо потратить только 7 секунд.

Перед тем, как запускать секундомер, вспомните, где можно заметить закладку, если она есть в книге. Направляйте свое внимание именно туда, где можете заметить то, что ищите.

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Не стоит просто рассматривать обложки книги - так вы просто потратите время, и шансы на проигрыш серьезно увеличатся.

Книга с закладкой была "спрятана" в верхней части оптической головоломки.

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Нужно за 9 секунд справиться с очень сложной оптической иллюзией - разыскать странную звезду в небе среди большого количества тех, которые друг на друга похожи. Необходимо обращать внимание на мелкие детали.

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