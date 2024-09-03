Во время выполнения оптической загадки логику стоит "включить на максимум".

Внимательность и сообразительность, а также умение мыслить логически, можно развивать - стоит находить время для того, чтобы решать загадки для детей и взрослых в форме оптических иллюзий.

Такая новая задача - необходимо среди большого количества звезд разыскать ту, которую по какому-то признаку можно назвать странной. На решение загадки стоит потратить только 9 секунд.

Нужно мыслить быстро и "включить на максимум" логику - обратите внимание на то, как изображено большинство звезд, а потом нужно будет очень быстро попытаться заметить ту, которая от них чем-то отличается. Будьте готовы к тому, что обнаружить уникальную звезду может быть достаточно непросто.

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Уникальная звезда находилась недалеко от нижне части оптической загадки - она пятиугольная, а остальные имеют четыре угла.

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Среди большого количества чисел 8853 нужно найти то число, у которого нет пары. Это сложное задание нужно решить всего за 9 секунд. Во время поисков нельзя отвлекаться, в частности, подсчитывать общее количество чисел.

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