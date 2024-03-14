Свинка Пеппа заставит вас пожалеть, если не определитесь со стратегией заранее.

Новая головоломка с поросятами от УНИАН - это настоящее испытание на зоркость, которое способен преодолеть далеко не каждый гений. В чем загвоздка, расскажем в обзоре задачи.

Итак, мы предлагаем удивительно сложное изображение, на котором расположены в ряд 108 поросят. Где-то там скрывается "свинка пеппа", а точнее тот поросенок, который будет чем-то отличаться от других.

Задачу следует решить за 8 секунд, но пусть вас не путают эти розовые хвостики: если не выбрать заранее стратегию, поросенок "сделает вас", а не вы его.

Видео дня

Какие особенности квеста: наша иллюзия путает глаза похожей контрастностью, на нашем фоне поросята выглядят не выразительно, даже может показаться, что они почти сливаются друг с другом. Но это наша обманка для вас.

Что советуем мы, чтобы справиться: во-первых, золотое правило "таймера" - наставляем время на телефоне, смарт-часах (где вам удобнее), чтобы не проспать свои 8 секунд. Во-вторых, где-то в тексте мы дали подсказку, на что следует обратить внимание. Но если уверены в собственных силах, начинайте искать "пеппу" уже сейчас.

Найди странного поросенка на этой картинке:

Справились? Мы будем рады знать, если да. Это ваш очередной вклад в развитие внимательности и когнитивных функций. Если найти нужное не получилось, советуем вспомнить о нашей маленькой подсказке. Читай внимательно текст, чтобы понять, чем нужный поросенок может отличаться.

А вот, где была спрятана свинка:

Если есть вдохновение решить еще пару задач, мы подобрали для вас интересные варианты. Пока вы не начали, советуем привлечь к этому досугу детей или друзей - вместе лучше и веселее искать.

Странные козы с быками - новые головоломки для гениев

Итак, как мы и обещали, даем на выбор два изображения. Алгоритм выполнения задачи похож: есть ограниченное время, животные, расположенные в ряд, и задача - найти то, которое отличается.

Первый квест будет на 10 секунд. Среди 80 коз следует найти ту самую. Вторая задача - поиск странного быка среди 154 однообразных. На нее мы вам даем 10 секунд.

Вас также могут заинтересовать новости: