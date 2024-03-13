У вас всего девять секунд на поиски.

Надоели обычные фотоиллюзии, на которых надо отыскать животное или птичку среди пейзажей? Попробуйте испытать свою внимательность с головоломкой с числами.

На этот раз перед вами семь столбиков, в которых повторяются числа 7725. На картинке спрятали только одно число, которое отличается от других. Если вы отыщете его за 8 секунд, то точно имеете зрение 20/20.

Начинайте прямо сейчас, если готовы! Ответ всегда может будет подсмотреть ниже.

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Если не удается найти число за определенное время - не унывайте. Эта головоломка действительно не из простых, поскольку такое большое количество повторяющихся чисел сбивает с толку.

Ответ:

В одном из чисел заменили цифру 7 на 1. Вы можете увидеть его на картинке ниже.

Другие хитрые головоломки для вас:

Ранее УНИАН публиковал веселую оптическую иллюзию, на которой вам необходимо будет отыскать среди 80 одинаковых коз лишь одну особенную. На поиск дается всего 10 секунд.

Если вам нравятся головоломки с числами, то можете попробовать свои силы в похожей загадке. На этот раз надо будет найти одно лишнее число среди кучи чисел 208.

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