Найдите менее чем за 10 секунд голубя на оптической иллюзии / коллаж с фото REUTERS И УНИАН

Взрослые и детские загадки, которые основаны на том, что на изображении очень быстро нужно что-то разыскать, прекрасно помогают улучшать внимательность и умение концентрироваться. Также благодаря этим загадкам можно понять, наделены ли вы необычайной внимательностью.

На опубликованном изображении, где на фоне тюльпанов в центре внимания находится ворона, только настоящий талантливый "детектив" сможет найти голубя за 5 секунд.

Птица может находиться там, где вы совсем не ожидали, поэтому придется очень быстро "просканировать" все изображение, чтобы обнаружить ее тайник. Ищите зацепку, которая поможет вам разыскать пернатого.

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Разыщите голубя на оптической иллюзии всего за 5 секунд / коллаж с фото УНИАН

Возможно, с первого раза вы не разыскали голубя, поскольку растерялись. Пересмотрите свою тактику и через некоторое время снова попытайтесь найти птицу. 

Голубь находился на картинке вот здесь - правильный ответ на задание

Птица "пряталась" среди тюльпанов неподалеку вороны / коллаж с фото УНИАН

Справьтесь с летней головоломкой - вот что надо сделать

На горном пейзаже в центре внимания лошадь, которая размещена на фоне вершин гор, тумана, деревьев и различной зелени.

Среди этого разнообразия нужно очень быстро найти хитрую козу. Животное за 12 секунд смогут разыскать только уникальные люди. Старайтесь не рассматривать пейзаж, а очень быстро проводить поиски животного.

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