Хотя задача звучит просто, ее выполнение может быть довольно сложным для вас.

Еще одна из оптических иллюзий венгерского графика Гергеля Дудаша стала вирусной в Интернете. Ключи к разгадыванию таких головоломок - большая концентрация, исключительная наблюдательность и внимание к деталям.

Сделать надо немного - только найти желудь на картинке. Хотя задача звучит просто, ее выполнение может быть для вас довольно сложным, потому что пптические иллюзии - это сложные изображения, которые проверяют ваше восприятие и наблюдательность.

Проверьте свои силы и попытайтесь увидеть на рисунке желудь, спрятанный среди грядки с листьями, на которой изображены также грибы и ежи. Чтобы игра была еще интереснее, попробуйте поставить таймер и выяснить, сколько времени у вас уйдет на поиск.

Видео дня

Odisha TV утверждает, что найти ответ на эту задачу всего за 11 секунд могут только 1% людей с самым острым зрением.

Если заметить желудь никак не удается, советуем обратить внимание на левую часть изображения. Нашли желудь? Если нет, не волнуйтесь; посмотрите ниже, чтобы получить правильный ответ.

Другие интересные головоломки

Предлагаем проверить свои силы и разобраться с коварной оптической иллюзией. На вирусном фото надо найти собаку, которая очень хорошо маскируется.

Также ранее мы публиковали головоломку для настоящих "Шерлоков", в которой вы можете попробовать свои навыки детектива и назвали преступника.

Вас также могут заинтересовать новости: