С этим справятся только очень внимательные люди.

Пользователей сети удивила необычная оптическая иллюзия для самых зорких и внимательных. Ее публикует портал Jagranjosh.

На фотографии ниже вы можете увидеть снежное поле, на котором гуляют собаки. Вам нужно всего за 7 секунд найти третьего хвостатого, который, на первый взгляд, очень хорошо спрятался от людей.

Итак, установите таймер на 7 секунд, внимательно посмотрите на снимок, и проверьте свое зрение.

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Оптические иллюзии улучшают концентрацию внимания, а также помогают весело и полезно провести время.

Если вы не смогли найти еще одну собаку, то можете узнать правильный ответ на эту оптическую иллюзию ниже.

Правильный ответ:

Все это время собака находилась прямо перед вами - в левой части фотографии. Изначально ее легко можно принять за человека в черной куртке.

Попробуйте решить другие иллюзии и головоломки:

Ранее мы публиковали задачку для настоящих детективов. Вам нужно за короткое время определить, кто из мужчин на картинке является преступником.

Также попробуйте найти на красочном рисунке змею, которая спряталась от всех среди жирафов. У вас будет на поиск только 11 секунд.

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