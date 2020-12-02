Зажгут елку традиционно 19 декабря.

На Софийской площади в Киеве монтируют главную елку страны. На ней вместо традиционной звезды появилась шляпа желтого цвета весом 58 килограммов.

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Об этом говорится в сюжете ТСН. Верхушка елки — из лозы и гирлянд, поэтому должна светиться.

В этом году елка впервые будет искусственной и высокой - 31 метр. А вот зажгут ее уже традиционно 19 декабря.

Что известно о главной елке страны на Софийской площади

Елка в центре Киева обойдется почти в три миллиона гривень. Это без украшений с и монтажа. Часть суммы оплатят спонсоры и меценаты.

Гирлянды будут образовывать над елкой купол. Те, кто отвечает за установку главной елки страны, уверяют — будет будто звездное небо.

Игрушек, которыми украсят елку, всего будет около полутора тысяч единиц. Некоторые отливали в специальных формах.

Также у елки будет гигантский пень с фотозонами и сказочными персонажами. Вместо концертов будет звучать фоновая музыка, а глинтвейн и еду будут продавать из киосков на вынос.

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Автор: Ольга Робейко