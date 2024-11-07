Они решили поиграть в опасную "игру".

Решение головоломок и веселых тестов на логику хорошо помогают "перезагрузиться" и проверить свою внимательность и умение концентрироваться.

На новом рисунке от УНИАН изображены три клоуна, которые решили подурачиться и вылезли на дерево. Им в головы пришла странная идея начать пилить дерево, на котором они сидят.

Очевидно, что такая опасная "игра" может закончиться для каждого из них очень плохо, однако только один рискует травмироваться первым. Вам надо догадаться, кто это будет.

Видео дня

На размышления дается всего пять секунд, однако вы можете взять больше времени, если это понадобится.

Правильный ответ

Третий клоун буквально пилит ветку, на которой сидит. Из-за этих действий он наверняка упадет раньше своих друзей.

Другие загадки от УНИАН

Ранее мы предлагали читателям увлекательную головоломку со статуями, среди которых спрятался человек. Задача может показаться очень легкой, однако ограничение во времени заставит вас соображать очень быстро.

Также можете попробовать найти среди множества мягких игрушек настоящую собаку. Сложность в том, что все игрушки имеют очень реалистичный вид.

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