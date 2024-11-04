Эта головоломка покорится далеко не каждому.

Головоломки не только оценивают когнитивные способности человека и навыки решения проблем, но и тренируют их. Они развивают логическое мышление, память и аналитическое мышление.

В новой головоломке от JagranJosh вам нужно задействовать все свое внимание и логику. Перед вами довольно непростая задача – найти на картинке человека, спрятавшегося среди призраков.

Эта головоломка не является простой. Еще больше задачу усложняет ограничение по времени – на ответ у вас есть всего лишь 5 секунд.

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Внимательно рассмотрите изображение ниже. На нем изображен сад и несколько статуй в разных положениях. Но среди них есть человек, и вам надо его найти.

Обращайте внимание даже на малейшие детали.

Это задание призвано проверить вашу внимательность к деталям и сообразительность. Удалось ли вам отыскать человека среди статуй? Если да – поздравляем, у вас удивительно высокий уровень IQ.

Если же эта головоломка вам не покорилась, не расстраивайтесь. Мы подскажем правильный ответ.

Другие интересные головоломки

Если вам понравилась эта головоломка, у нас есть еще несколько подобных заданий. Вы можете попробовать отыскать пришельца на свадьбе. Сделать это будет довольно непросто. На все у вас будет всего 9 секунд.

Также предлагаем вам определить за 5 секунд, какой человек прибыл из будущего.

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