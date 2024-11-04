Увлекательная головоломка для взрослых и детей / Коллаж УНИАН / фото ua.depositphotos.com, УНИАН

Оптические иллюзии всегда становятся более интересными, когда содержат какую-то логическую подсказку. УНИАН подготовил для вас новое испытание, которое позволит проверить не только вашу внимательность, но и ловкость.

Перед вами комната, в которой расставили множество игрушечных собачек. Животных можно заметить на диване и полу помещения, однако не позволяйте себя обмануть. Дело в том, что среди них спряталась лишь одна настоящая собака.

Одержать абсолютную победу можно только справившись с заданием за пять секунд. Однако вы можете продолжить искать, даже если время закончится!

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УНИАН

Ответ на головоломку

Вычислить настоящего песика было довольно просто - он держит в пасти украденную из кухни сосиску.

Если вы не смогли его найти, то попробуйте потренироваться на других головоломках. Уверены, что в следующий раз вы справитесь быстрее!

УНИАН

Тесты на внимательность

Ранее УНИАН публиковал довольно сложную фотоиллюзию, которая заинтересует даже "мастеров" по поиску предметов. На этот раз надо отыскать среди золотых листьев собаку.

А проверить вашу логику можно с помощью забавной задачки. Попробуйте довольно быстро определить, кто из людей на свадьбе является инопланетянином.

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