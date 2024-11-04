Вы должны успеть за пять секунд!

Оптические иллюзии всегда становятся более интересными, когда содержат какую-то логическую подсказку. УНИАН подготовил для вас новое испытание, которое позволит проверить не только вашу внимательность, но и ловкость.

Перед вами комната, в которой расставили множество игрушечных собачек. Животных можно заметить на диване и полу помещения, однако не позволяйте себя обмануть. Дело в том, что среди них спряталась лишь одна настоящая собака.

Одержать абсолютную победу можно только справившись с заданием за пять секунд. Однако вы можете продолжить искать, даже если время закончится!

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Ответ на головоломку

Вычислить настоящего песика было довольно просто - он держит в пасти украденную из кухни сосиску.

Если вы не смогли его найти, то попробуйте потренироваться на других головоломках. Уверены, что в следующий раз вы справитесь быстрее!

Тесты на внимательность

Ранее УНИАН публиковал довольно сложную фотоиллюзию, которая заинтересует даже "мастеров" по поиску предметов. На этот раз надо отыскать среди золотых листьев собаку.

А проверить вашу логику можно с помощью забавной задачки. Попробуйте довольно быстро определить, кто из людей на свадьбе является инопланетянином.

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