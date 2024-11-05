На поиски ответа есть всего пять секунд.

Мы привыкли ежедневно видеть в интернете множество разнообразных фотографий и картинок, однако сколько из них мы рассматриваем по-настоящему?

Оптические иллюзии, головоломки и задачки на логику заставляют нас всматриваться в изображения и искать определенные предметы или малозаметные ошибки. УНИАН предлагает вам проверить свою внимательность прямо сейчас!

Перед вами мужчина и женщина, которые ужинают вместе после сложного рабочего дня. На этом фото что-то не так, однако заметить это могут только очень внимательные люди.

Видео дня

Справиться с задачей нужно всего за пять секунд. Если вам это не удастся, то можете воспользоваться подсказкой.

Подсказка

На столе стоят заварник, чашка, тарелки с супом и столовые приборы. Внимательно присмотритесь к ним.

Правильный ответ

Девушка ест суп вилкой, а не ложкой.

Предлагаем вам головоломку-антистресс. Условия просты: вы должны отыскать среди кучи игрушечных собак одну настоящую. Время ограничено!

Также настоящим детективам понравится задачка по поиску ненастоящей семьи. Надо сравнить изображения двух семей и определить, какая из них только притворяется.

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