Это настоящее испытание на внимательность и скорость реакции.

Привлекательность оптических иллюзий - в их способности удивлять, завораживать и даже сбивать с толку наш мозг. Вот почему они так нравятся людям.

На изображении расположены десятки часов разной формы и цвета. Они похожи друг на друга, но среди них спряталась одна вещь, которая совсем не принадлежит к этому часовому хаосу - компас.

Внимательно посмотрите на картинку и найдите компас менее чем за 5 секунд. Звучит просто? Но не спешите радоваться - часы создают эффект визуального шума, а компас тщательно замаскирован, поэтому только настоящий наблюдательный гений сможет мгновенно выделить лишний объект.

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Подсказка: ищите легкое отличие в деталях - возможно, отличаются стрелки или отметки.

Ответ

Компас расположен в правой нижней части изображения. Его выдает форма стрелок и отсутствие временных отметок.

Головоломки от УНИАН

Если вам нравится проверять остроту своего зрения, то предлагаем необычную оптическую иллюзию с буквами. Вы должны очень быстро найти слово, которое скрыли в этой головоломке.

А фанаты классических иллюзий заинтересуются изображением табуна лошадей, среди которых искусно прячется милый щенок. Надо отыскать его за восемь секунд.

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