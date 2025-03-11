Внимательно рассмотрите изображение, чтобы ничего не упустить.

Головоломки и различные оптические иллюзии на поиск спрятанного предмета или существа пользуются большой популярностью. Такие задачи бросают вызов нашему восприятию и заставляют сомневаться в том, что мы видим.

Регулярное решение таких головоломок помогает развивать внимательность к деталям, выделять важное из общей картины, а также тренирует различные когнитивные навыки. УНИАН подготовил для вас новое увлекательное задание.

Ниже вы увидите изображение ковра с цветами. На нем притаилась лягушка, и вам нужно ее отыскать.

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Но все не так просто. У вас будет очень мало времени на ответ – всего 8 секунд. Поэтому советуем не медлить.

Вы готовы принять этот вызов? Тогда начинаем отсчет времени. Внимательно рассмотрите изображение, чтобы ничего не упустить.

Ваши 8 секунд истекли. Вам удалось отыскать лягушку на ковре? Если вы справились за отведенное время, у вас действительно острое зрение.

Если же вам не удалось найти лягушку, не стоит расстраиваться. Мы подскажем ответ на эту сложную оптическую иллюзию:

Другие головоломки от УНИАН

Попробуйте свои силы в головоломке, где нужно отыскать хитрую лису среди улыбающихся собак. Ответ надо дать за 7 секунд.

Или же предлагаем вам головоломку, в который надо найти большую ошибку на кухне за 5 секунд. Внимательно рассмотрите изображение, чтобы быстро решить эту задачку.

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